Sporą krzywdę Rosjanie wyrządzili oligarsze Ihorowi Kołomojskiemu. To człowiek, który nie żałuje grosza na utrzymanie i uzbrojenie ochotniczych batalionów walczących z separatystami w Donbasie. W samozwańczej Ludowej Republice Donieckiej zaocznie skazano go za to nawet na dożywocie.

A tu ambaras. „Moskale” nie wpisali go na czarną listę. Zaskoczony tym lekceważeniem miliarder milczał, co do niego niepodobne, przez całą dobę. I dopiero dziś rano ogłosił, że rzekomo moskiewski indeks redagowali nie tylko u Władimira Putina, lecz również „na Bankowej”, czyli w siedzibie Petra Poroszenki, i to ukraiński prezydent w zmowie z wrogiem podstawił nogę Kołomojskiemu, pomniejszając jego znaczenie.

Dlaczego Poroszenko nie został „wyróżniony”

Ale przywódca Ukrainy też może być zakłopotany. Ogłosił, że wpisanie na moskiewską listę jest niczym „nagroda państwowa", bo znaleźli się na niej „bardzo godni wyróżnienia ludzie, poza kilkoma wyjątkami”. A w spisie, owszem, znalazło się nazwisko Poroszenko, z tym że chodzi o Aleksieja, syna głowy państwa. Zaś prezydenta, który wkrótce stanie do trudnej walki o drugą kadencję, Rosjanie nie „wyróżnili”.