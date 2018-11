Republikanie wciąż mają ambitne plany legislacyjne: dalsze próby zdemontowania reformy zdrowia Baracka Obamy (Obamacare), kolejne cięcia w podatkach dla korporacji, uszczuplenie socjalu. Jeśli stracą kontrolę nad choćby jedną z dwóch izb (Izba Reprezentantów i Senat), wszystkie te projekty wylądują w koszu.

Jeśli Demokraci przejmą Izbę Reprezentantów, na co się zanosi, mogą prowadzić o wiele szerzej zakrojone śledztwa dotyczące Trumpa i jego administracji. Kontrolowane przez większość komisje kongresowe mogą wzywać świadków i żądać przedkładania dokumentów. Demokraci chcą prześwietlać powiązania Trumpa z Rosją, interesy jego biznesowego imperium czy oskarżenia o molestowanie kobiet.

Republikanie z kolei muszą utrzymać większość w Senacie, jeśli chcą umacniać swoją pozycję we władzy sądowniczej i agencjach rządowych. To izba wyższa aprobuje wszystkie nominacje do sądów i urzędów federalnych.

Dobry wynik prawicy w wyborach krajowych i lokalnych jeszcze bardziej poprawiłby zwyżkujące ostatnio poparcie dla Trumpa, skonsolidował jego bazę wyborczą i pchnął go najpewniej do kolejnych ostrych posunięć w polityce imigracyjnej, fiskalnej czy międzynarodowej.