Statystyki są przerażające. Eksperci ze Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) policzyli, że 93 proc., czyli 1,8 mld dzieci na całym świecie, codziennie oddycha tak brudnym powietrzem, iż ich zdrowie i rozwój są w poważnym niebezpieczeństwie. Są regularnie narażone na kontakt z pyłem zawieszonym PM2,5 stężonym powyżej norm zalecanych przez WHO. Z nich 630 mln nie skończyło jeszcze pięciu lat.

Wiele smog wprost zabija – WHO szacuje, że w 2016 r. 600 tys. dzieci do 15. roku życia zmarło na choroby układu oddechowego spowodowane zanieczyszczeniem powietrza (zarówno smogiem, jak i brudnym powietrzem w domu).

Dzieci stanowią niecałe 10 proc. wszystkich ofiar toksyn w powietrzu – w 2016 r. na całym świecie z powodu ich wdychania zmarło siedem milionów osób.

Jednak eksperci z WHO nie bez powodu skupili się na dzieciach. To im smog szkodzi najbardziej i to z kilku powodów. Po pierwsze, oddychają szybciej niż dorośli, więc wdychają więcej toksycznych substancji. Są też niższe, zatem oddychają powietrzem bliżej ziemi, a tu substancje toksyczne są najbardziej skoncentrowane. W dodatku wszystko to dzieje się w czasie, kiedy ich ciała i mózgi dopiero się rozwijają.