Jeszcze nie ucichły echa ostatnich protestów przeciwko rosyjskiej reformie emerytalnej, a służby FSB nie zdążyły wyłowić wszystkich odważnych, którzy zabrali głos podczas demonstracji, które odbyły się w 84 miastach Rosji, by w kraju o temacie emerytur znów zrobiło się głośno. A to za sprawą Natalii Sokołowej, minister pracy i migracji obwodu saratowskiego, która dała się zapamiętać jako propagatorka postnej diety dla osób starszych, wymuszonej niską kwotą minimalnej emerytury.

Makaron zawsze kosztuje tyle samo

10 października, podczas obrad deputatów regionalnej Dumy w sprawie zwiększenia kwoty minimalnej otrzymywanej przez niepracujących emerytów w 2019 r. ze względu na zapowiadane wzrosty cen produktów, Sokołowa oświadczyła, że proponowana kwota 500 rubli (ok. 28 zł) jest zbyt wysoka i że emerytom w zupełności wystarczy dodatek 288 rubli (ok. 16 zł). Tym samym obowiązująca w tamtym regionie minimalna emerytura wzrosłaby z 7990 (460 zł) do 8278 rubli (476 zł).