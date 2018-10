„Droga Megyn, pluń na swoich szefów. W ogóle pluń na wszystko! Przyjeżdżaj do nas, do Rosji, do »miasta-bohatera« Moskwy przyjeżdżaj. Leć prosto do nas do tego studio. Będziemy razem prowadzić program „Wremia”, po waszemu „Time”. A miłość milionów naszych mężczyzn i zawiść milionów kobiet będzie zawsze z tobą. A póki ty rozmyślasz, jak postąpić, obejrzyj nasz materiał o sobie samej” – kusił i obiecywał na antenie Kirił Klejmienow, prezenter 1. Kanału.

Kelly ma kłopoty, bo „była miła dla Putina”

„Materiał” opiewał „mądrą” i „piękną” Kelly (w 2014 r. „Time” włączył ją na listę 100 najbardziej wpływowych osób w USA), która stała się „czarną owcą” w swej ojczyźnie wcale nie za to, że kilka dni temu radziła białym rodakom, by w Halloween straszyli się nawzajem, malując twarze na czarno.

Nie, według Klejmienowa Kelly wyleciała z programu NBC i straciła tam 25-milionowy kontrakt, bo ośmieliła się przeprowadzić dwa wywiady z Władimirem Putinem.