Renomowany think tank zapytał 56 tys. dorosłych z 34 europejskich krajów, w tym z Polski, o poglądy w kluczowych kwestiach społecznych, takich jak: aborcja, małżeństwa homoseksualne, stosunek do mniejszości czy status religii. W poniedziałek opublikował wyniki.

Wynika z nich, że tylko 33 proc. Polaków zaakceptowałoby muzułmanina w rodzinie. Przychylniej spojrzelibyśmy na Żyda (57 proc.). W obu przypadkach bardziej otwarci są mieszkańcy Europy Zachodniej, zwłaszcza Skandynawowie i Holendrzy.

Polak w kościele – najczęściej w Europie

Dla mieszkańców naszej części Europy tożsamość narodowa jest silnie związana z chrześcijaństwem, miejscem urodzenia i przodkami. Dla obywateli państw zachodnich niekoniecznie. Obie grupy uznają, że najważniejszymi wyznacznikami tożsamości są język narodowy oraz szacunek dla instytucji i praw kraju.

W Polsce aż 92 proc. osób określa siebie mianem chrześcijan. 61 proc. co najmniej raz w miesiącu bierze udział we mszy – to najwyższy wynik w całej Europie. Na drugim końcu skali są znów Skandynawowie i Holendrzy, a także Czesi.