Cudu nie było i w niedzielę dopełnił się gwałtowny zwrot opinii publicznej w Brazylii na prawo. Jair Bolsonaro, o którym jeszcze rok temu słyszeli tylko koledzy posłowie, znający od siedmiu kadencji jego powtarzające się brutalne wybryki nienawiści do demokracji, kobiet, czarnych, Indian i wszelkiej lewicy oraz ostentacyjnej bigoterii, zdobył ponad 55 proc. głosów. Pobił na głowę kandydata lewicowej Partii Pracujących Fernando Haddada, którego poparło tylko 45 proc. Brazylijczyków.

– Tej Bożej misji się nie wybiera – przemówił rozradowany zwycięzca w transmisji na Facebooku ze swojego domu w Rio de Janeiro, kiedy podano pierwsze wyniki. – Ją się przyjmuje. Będę rządził w oparciu o Biblię i konstytucję.

Zaraz potem przemówił do wyborców neoewangelicki pastor, który – trzymając zwycięskiego kandydata za rękę – chwalił go jako „prawdziwego chrześcijanina i patriotę” oraz wezwał rodaków do wspólnej modlitwy.