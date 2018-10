Nie ma jeszcze żadnych komentarzy, nie ma nawet oficjalnego potwierdzenia. Są tylko czerwone paski w serwisach internetowych i telewizjach informacyjnych. Wynika z nich, że kanclerz Merkel szykuje się do odejścia.

Na grudniowym zjeździe ogólnokrajowym CDU, po 18 latach trzymania steru niemieckiej chadecji twardą ręką, Merkel miała ponownie nie ubiegać się o fotel przewodniczącej partii. Jednak po słabych wynikach w wyborach regionalnych w Bawarii i Hesji wygląda na to, że zrezygnuje. Pozostanie jednak szefową rządu. O ile ten przetrwa.

Decyzja Merkel to efekt wiadomości, które wczoraj wieczorem napłynęły z Hesji. Rządząca tym landem CDU dostała zaledwie 27 proc. głosów, tracąc w porównaniu z poprzednimi wyborami w 2013 r. aż 11 punktów procentowych poparcia. Rządząca landem koalicja CDU i Zielonych (ta partia z kolei odniosła rekordowy sukces, zdobywając 19,8 proc.) utrzyma się prawdopodobnie jednym mandatem. To kolejny cios w chadeków w wyborach do landtagów.