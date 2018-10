– Zaprosiliśmy prezydenta Putina do Waszyngtonu po pierwszym stycznia 2019 r. na całodniowe konsultacje – powiedział w piątek na konferencji prasowej w Gruzji John Bolton, doradca Trumpa ds. bezpieczeństwa narodowego. Dodał, że nie ustalono jeszcze dokładnego terminu wizyty.

We wtorek Bolton rozmawiał w Moskwie z Putinem i podczas tej rozmowy prezydent Rosji zaproponował prezydentowi USA spotkanie 11 listopada w Paryżu, po obchodach 100. rocznicy zakończenia I wojny światowej.

Trump pojedzie też do Moskwy?

Na konferencji prasowej w Gruzji John Bolton stwierdził, że spotkanie w Paryżu będzie krótkie.

„Jednym z najważniejszych tematów będzie to, czy prezydent Putin zaakceptuje zaproszenie prezydenta Trumpa do Waszyngtonu oraz to, czy prezydent Putin ponowni swoje zaproszenia dla prezydenta Trumpa do złożenia wizyty w Moskwie” – dodał Bolton, cytowany przez agencję Reuters.