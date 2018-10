Organizatorzy niedawnego niedzielnego półmaratonu w 18,6-milionowej stolicy Indii nie posłuchali doradców, którzy sugerowali, by go odwołać. Próbowali jednak zadbać o 35 tys. biegaczy, używając fal radiowych wysokiej częstotliwości, które ponoć oczyszczają powietrze (naukowcy temu zaprzeczają). Przesunęli też imprezę o miesiąc, by nie zbiegła się z hinduskim świętem świateł Diwali, które przypada na listopad i jest okazją do puszczania fajerwerków i zadymiania miasta.

To wszystko nie na wiele się zdało – maratończycy biegli w gęstej, brudnej mgle.

Coroczny półmaraton u startu „pory smogowej” brzmi jak kiepski żart, ale takie są realia indyjskiej metropolii.

Płoną ścierniska, gęstnieje smog

Tegoroczny smog dopiero nadciąga, a w stolicy przypomniano sobie, jak to w ubiegłym roku zamknięto na wiele dni szkoły, zaś seniorom kazano siedzieć w domach.