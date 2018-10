Parlament Etiopii w czwartek wybrał na prezydenta kraju 68-letnią Sahle-Work Zewde, która wcześniej pełniła znaczące funkcje w ONZ. Choć etiopski prezydent ma uprawnienia jedynie ceremonialne, ten wybór jest powszechnie postrzegany jako symboliczny krok na drodze do osłabienia tradycyjnego systemu patriarchalnego.

„Kobieta jako głowa państwa ustala wzór na przyszłość i oswaja społeczeństwo z wizją kobiet na stanowiskach decyzyjnych” - zatweetowała Fitsum Arega, szefowa gabinetu premiera Abiyego Ahmeda.

Ta rewolucja to jego zasługa. Rządzący od pół roku 41-letni polityk podjął kilka odważnych decyzji: zakończył wojnę z Erytreą, wypuścił więźniów politycznych, pozwolił wrócić z emigracji dysydentom, zaprosił zagranicznych inwestorów do objęcia udziałów w państwowych przedsiębiorstwach i zapowiedział w pełni wolne wybory w 2020 r.

– Demokracja jest dla Etiopii kwestią egzystencjalną. System wielopartyjny to jedyna opcja – podkreśla Abiy. Na razie wszystkie miejsca w parlamencie nadal są obsadzone przez rządzącą od ćwierćwiecza koalicję o nazwie Etiopski Ludowo-Rewolucyjny Front Demokratyczny. Paradoksalnie to system jednopartyjny pozwala Abiyemu na tak błyskawiczne reformy, co w demokracji raczej nie byłoby możliwe.