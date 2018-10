Prezydent Francji rozmawiał z przedstawicielami mediów Grupy Wyszehradzkiej. W wywiadzie brali udział dziennikarze „Hospodarskich Novin" (Czechy), „SME" (Słowacja), „HVG" (Węgry) i "Rzeczpospolitej". Jędrzej Bielecki z „Rzeczpospolitej” zapytał Emmanuela Macrona o decyzję Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który nakazał zaprzestanie czystki wśród sędziów Sądu Najwyższego, jak zareaguje UE, jeśli Polska się do werdyktu nie zastosuje?

"Nie do mnie należy odpowiadanie na hipotetyczne pytania o przyszłe decyzje polskiego rządu – odparł Macron. - Stwierdzam jedynie, że Polska zawsze stosowała się do wyroków Trybunału Sprawiedliwości i sama zwraca się do tegoż Trybunału, chcąc podważyć jakąś decyzję lub przepis. W kwestii procedury z artykułu 7 jest to zarazem procedura ostrzegania i dialogu: chcę wierzyć, że polski rząd podejmie niezbędne działania, by rozwiać obawy Komisji Europejskiej i partnerów. Jeśli tak się nie stanie, będziemy nadal niestrudzenie bronić państwa prawa. Jest jeszcze czas, by przeprowadzić zmiany wymagane dla poszanowania naszych wartości i wyznawanych wspólnie zasad”.