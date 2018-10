„Jestem dumna, że zostałam muzułmanką. To naturalne zakończenie podróży każdego inteligentnego teologa. Studiowanie świętych ksiąg musi prowadzić do islamu, co oznacza, że wszystkie pozostałe pisma stają się zbędne. Dostanę też nowe imię – Szuhada” – pochwaliła się na Twitterze irlandzka gwiazda, najbardziej znana z hitu lat 90. „Nothing Compares 2U”.

Piosenkarka, która wraz z przyjęciem islamu zasłoniła głowę chustą, zastąpiła swoje zdjęcie profilowe na Twitterze napisem: „Załóż hidżab. Just do it”, zamieszczając obok logo Nike. Wrzuciła też nagranie, na którym śpiewnie recytuje azan, czyli muzułmańskie wezwanie na modlitwę.

Chwała Bogu, wypowiedziałam szahadę!

„Dziękuję wszystkim muzułmańskim braciom i siostrom, którzy byli tak mili, że przyjęli mnie do ummy (muzułmańskiej społeczności). Nie wyobrażacie sobie nawet, jak wiele znaczy dla mnie wasza czułość” – napisała O’Connor.