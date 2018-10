Środowy występ Andrzeja Dudy na zorganizowanym w gmachu niemieckiego MSZ Forum Polsko-Niemieckim to chyba jedno z najgorszych wystąpień prezydenta w jego kadencji. Siedząc obok prezydenta Franka Franka-Waltera Steinmeiera utyskiwał, że UE „zakazała sprzedaży normalnych żarówek”. Jego zdaniem to dowód na „niedosyt demokracji” w Unii i jedna z przyczyn brexitu.

Na pytanie niemieckiego dziennikarza o ograniczanie wolności mediów w Polsce odpowiedział: – W Polsce jest tak, że gdyby jakaś kobieta została zgwałcona, to media by o tym poinformowały natychmiast. Duda nawiązał w ten sposób do krótkotrwałego milczenia niemieckich mediów po masowym molestowaniu kobiet, które miało miejsce w Kolonii w noc sylwestrową w 2015 r.

Zemsta Niemców?

Politycy PiS próbowali w środę bronić prezydenta i mówili, że Unia przesadza w trosce o energooszczędność. Nie wyszło to przekonująco, więc na pomoc ściągnięto prorządowy portal wPolityce.pl. Już dziś można było na nim w kontekście występu prezydenta w Berlinie przeczytać między innymi, że „Polska nie jest 17. landem Niemiec” i że Berlin musi do tego przywyknąć. Padło też pytanie „Jak rozmawiać z Niemcami, skoro zamiast słuchać, zastawiają pułapki?”.