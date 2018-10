Zaczęło się w poniedziałek, kiedy do domu miliardera George'a Sorosa pod Nowym Jorkiem przyszła paczka z bombą. We wtorek podobną dostała była sekretarz stanu Hillary Clinton, a dzień później – były prezydent Barack Obama. Ostatnia bombowa przesyłka dotarła w środę do nowojorskiego biurowca Time Warner Center, gdzie mieści się m.in. miejscowa redakcja CNN. Piąta podejrzana paczka była zaadresowana do Erica Holdera, prokuratora generalnego za czasów Obamy, a dwie kolejne – do demokratycznej kongresmen z Kaliforniu Maxine Waters, która często publicznie ściera się z Donaldem Trumpem.

W czwartek podobną przesyłkę odebrano w biurze Tribeca Film Festival, imprezy związanej z aktorem Robertem De Niro, także zdeklarowanym przeciwnikiem polityki Trumpa.

Choć żaden z adresatów nie ucierpiał, a FBI nadal bada, czy przesyłki zawierały prawdziwe bomby, czy tylko atrapy, sprawa wywołała polityczną burzę, bo trudno nie zauważyć, że – dwa tygodnie przed wyborami do Kongresu – podejrzane paczki dostali wyłącznie prominentni demokraci.