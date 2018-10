Zapisy skończyły się w środę o godz. 24.00. Późnym środowym popołudniem swą chęć uczestniczenia w trudnym wyścigu o tytuł „lidera”, czyli praktycznie rzecz biorąc o miejsce w nomenklaturze, zgłosiły się już 217 762 osoby. To prawie 18 tys. więcej niż przed rokiem, kiedy pod patronatem Kremla konkurs ogłoszono po raz pierwszy.

Każdy z uczestników ma już za sobą początki kariery. Jeśli nie skończył jeszcze 35 lat, musi poszczycić się co najmniej dwuletnim stażem na stanowisku kierowniczym. W przypadku starszych pretendentów do tytułu „lidera” (górna granica wieku to 55 lat) obowiązuje staż minimum pięcioletni.

Z ponad 200-tysięcznej armii konkurentów zostanie w wyniku ciężkich, kilkuetapowych zmagań wyłoniona setka zwycięzców.

A na nich, jak przynajmniej obiecują organizatorzy, czekają bardzo ważne stanowiska w administracji i potężnych, znakomicie płacących spółkach państwowych.