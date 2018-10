W piwnicach Pałacu Elizejskiego spoczywa ok. 12 tys. butelek francuskich win gotowych do wniesienia na prezydencki stół przy okazji rozmaitych oficjalnych lub mniej oficjalnych posiłków. To bez wątpienia jedna z najbardziej prestiżowych piwnic we Francji i wielu producentów wina marzy o tym, aby znalazły się tam butelki z ich etykietami.

Osobą, która o tym decyduje, jest naczelna degustatorka win Pałacu Elizejskiego Virginie Routis. To właśnie do niej trafił drogą służbową mail wysłany w styczniu do Emmanuela Macrona przez Benjamina Hessela, producenta wina Château des Annereaux z Lalande-de-Pomerol.

Prosił on w nim prezydenta, by zainteresował się dramatycznie trudną sytuacją najmniejszych winnic, które straciły praktycznie całe zbiory z 2017 r. Przyczyną były wyjątkowo niekorzystne warunki klimatyczne, które spowodowały wymarznięcie większości krzaków winorośli.