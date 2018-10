Jeszcze do niedawna we wspomnieniach z podróży do Chin figurował obowiązkowy ustęp o wizycie w toalecie publicznej. Zgroza mieszała się z obrzydzeniem. Padały przymiotniki: smrodliwy, brudny, niezapewniający intymności.

Ale trzy lata temu w Państwie Środka zaczęła się „rewolucja toaletowa”. Władze, które ją ogłosiły, postawiły sobie dwa cele: przyciągnąć turystów i poprawić wizerunek kraju. Pierwszy etap to budowa nowoczesnych ustępów w miejscach odwiedzanych przez turystów, drugi – budowa toalet ze spłuczkami na chińskiej wsi zamieszkanej przez 40 proc. z 1,4 mld Chińczyków.

Toalety – barometr poziomu rozwoju kraju

Początek rewolucji ogłosił w 2015 r. sam przewodniczący Xi Jinping, wzywając do poprawy stanu sanitarnego kraju. Odwołał się do dumy narodowej i do ambicji zbudowania nowej cywilizacji.

– Problem toalet jest niemały – mówił Xi. – To ważna część rozwoju cywilizacji w miastach i na wsi.