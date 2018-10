Szefowie rosyjskich mediów dostali właśnie od władz polecenie, by nie pozwalali porównywać tego, co wydarzyło się 17 października w technikum w krymskim mieście Kercz, z tragedią w Columbine w USA. 19 lat temu Eric Harris i Dylan Klebold zastrzelili tam 12 uczniów i pedagoga ze swojej szkoły, a potem popełnili samobójstwo. Bo tamten dramat jest regularnie przypominany Rosjanom jako dowód moralnego rozkładu Ameryki. Tymczasem analogie nasuwają się same...

Nienawiść

W minioną środę Władysław Roslakow przyszedł do szkoły dopiero na trzecią lekcję. Ubrany był tak, jak 20 kwietnia 1999 roku odział się Eric Harris, jeden z dwóch sprawców masakry w szkole średniej w Columbine – w czarne spodnie i białą koszulkę z napisem „Nienawiść” (Harris na swojej wypisał słowa „Selekcja naturalna"), na nogach miał solidne glany. Dźwigał torbę i plecak.

Na nagraniach z kamer szkolnych widać, jak wchodzi do stołówki – obok baru, gdzie za chwilę, w czasie przerwy, uczniowie staną w kolejce po posiłek.