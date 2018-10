Prezydent Donald Trump obwieścił w poniedziałek, że skoro Honduras, Gwatemala i Salwador nie potrafią powstrzymać tysięcy swoich obywateli, którzy uciekając przed nędzą i przemocą, chcą dotrzeć do USA w poszukiwaniu pracy i bezpieczeństwa, to USA obetną im pomoc finansową. – Skoro nie mogą ich zatrzymać, to znacznie ograniczymy im pomoc – zatweetował prezydent.

Jak wybory, to straszenie migracją

Trump zaatakował także Meksyk, przez którego terytorium przechodzą uchodźcy w drodze do USA, za to, że ich nie zawraca. – Policja i wojsko meksykańskie nie umieją zatrzymać takich karawan jak ta, która właśnie ciągnie do naszej południowej granicy – wołał Trump na wiecu Republikanów.

– A mogą się wmieszać w nią nieznani ludzie i przestępcy z Bliskiego Wschodu. Ostrzegłem naszą straż graniczną i armię, że to zagrożenie narodowe. Musimy zmienić prawo!

Dla amerykańskiego prezydenta problem migracji ludzi zza południowej granicy jest ulubionym tematem jeszcze od czasów jego zwycięskiej kampanii wyborczej. Wówczas Trump straszył Amerykanów zalewem „bandytów”, „gwałcicieli” i „narkomanów” z Meksyku. Dziś pretekstem do eskalowania tej retoryki znowu są zbliżające się wybory, tym razem do Kongresu, i prezydent postanowił postraszyć Amerykanów falą uciekinierów z krajów położonych dalej na południu – o wiele biedniejszych od Meksyku i rozdzieranych wewnętrznymi konfliktami, które wypędzają tysiące zdesperowanych obywateli z własnych ojczyzn.