1 ZDJĘCIE 55-kilometrowa przeprawa łącząca Hongkong, Makau i chińskie miasto Zhuhai oglądana w dniu inauguracji mostu podczas specjalnej projekcji dla zaproszonych oficjeli. Zhuhai, 23 października 2018 r. (Fot. Andy Wong / AP Photo)

To nowy wyczyn inżynierów i oczko w głowie przywódcy Chin. I to nie tylko z powodu technologii, która istotnie zapiera dech w piersiach - most ma bowiem ściślej połączyć z kontynentem autonomiczne regiony Hongkong i Makau. Jednak zdaniem niektórych to kosztowny i zbędny "biały słoń".