- W ciągu ostatnich trzydziestu lat wielokrotnie byłam napastowana seksualnie. Od gwizdów i pokrzykiwania, po dotykanie piersi, pośladków, nóg i krocza – to działo się w autobusach, pociągach, sklepach i w barach, w biały dzień, w publicznych miejscach – wszędzie tam, gdzie bywają mężczyźni – opowiada jedna z kobiet cytowanych w najnowszym raporcie parlamentarnej komisji ds. kobiet i równości.

Napastowanie seksualne – najczęstsza forma przemocy

„Napastowanie seksualne kobiet jest tak zakorzenione w naszej kulturze, że często nawet go nie dostrzegamy, a jednak wpływa na życie niemal każdej mieszkanki Wielkiej Brytanii. Większość kobiet doświadcza go w którymś momencie życia, wiele jeszcze w dzieciństwie. Są molestowane tak często, że staje się to rutyną, częścią codzienności” – alarmują autorzy, którzy przez dziewięć miesięcy badali, jak często Brytyjki padają ofiarą zachowań, które uznają za molestowanie.