W poniedziałek Amerykanie wysłali do Aten dyplomatów z Departamentu Stanu z misją nakłonienia Greków do przeforsowania stosownej rezolucji przez grecki parlament.

Spór o nazwę Macedonii toczy się od rozpadu Jugosławii w latach 90. Prawo do niej rościła sobie przez ponad dwie dekady Grecja, uważając ją za przynależną historycznemu i geograficznemu regionowi ich kraju. Z tego powodu Ateny blokowały negocjacje akcesyjne Skopje z NATO i UE. Greków nie satysfakcjonowała nazwa tymczasowa funkcjonująca pod angielskim akronimem FYROM (Former Yugoslav Republic of Macedonia – Była Jugosłowiańska Republika Macedonii).

Zmianie nazwy kraju opierali się również Macedończycy, którzy za rządów premiera Nikoły Gruewskiego prowokowali Greków, odwołując się do dziedzictwa Aleksandra Wielkiego i uważając go za „własną” postać historyczną.

Dopiero wraz ze zmianą rządu w Macedonii, którym obecnie kieruje socjaldemokrata Zoran Zajew, udało się nawiązać dialog z greckim rządem premiera Aleksandra Tsiprasa.