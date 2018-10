Zołotow rzucił rękawicę arcywrogowi Putina jeszcze na początku września. Generała do białej gorączki doprowadziło to, że Nawalny zdemaskował go jako złodzieja, który okrada swoją armię (mianowicie Zołotow to, co idzie do gwardyjskiego kotła, hurtem kupuje po cenach znacznie wyższych od tych, za które cebulę, kapustę czy mięso można nabyć w detalu w moskiewskich, a więc wcale nie tanich, marketach).

Generał, któremu najwyraźniej pomyliły się epoki, wspomniał o oficerskim kodeksie honorowym i wyzwał słynnego tropiciela korupcji na udeptaną ziemię. Jako zawodowy ochroniarz (kiedyś był osobistym gorylem Putina) obiecał, że zrobi z adwersarza „soczysty kotlet”.

Nawalny: Podebatujmy w telewizji

Wyzwany nie od razu podniósł rękawicę. Nie mógł tego zrobić z ważnych przyczyn - akurat siedział w więzieniu skazany najpierw na 30, a potem na jeszcze 20 dni aresztu.