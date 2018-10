1 ZDJĘCIE Jair Bolsonaro ze swoim synem, świeżo wybranym senatorem Flavio Bolsonaro (z lewej), i szefem Partii Socjalno-Liberalna Gustavo Bebianno na konferencji prasowej w Rio de Janeiro, 11 października (MAURO PIMENTEL/AFP/EAST NEWS)

Nawet jeżeli Jair Bolsonaro w niedzielę nie wygra wyborów prezydenckich, to i tak już zmienił przyszłość Brazylii. Popierani przez niego kandydaci w wyborach parlamentarnych i samorządowych wywrócili scenę polityczną do góry nogami. Teraz będą wycinać dżunglę amazońską, zabraniać aborcji w przypadku gwałtu i dawać ludziom broń do rąk.