Zamierzamy poznać wszystkie fakty i ukarać tych, którzy odpowiadają za to morderstwo – obwieścił w niedzielę Adil al-Dżubajr, szef saudyjskiego MSZ, w rozmowie z Fox News. – Osoby, które się tego dopuściły, rażąco przekroczyły zakres swoich obowiązków, popełniając olbrzymi błąd, tym większy, że sprawę próbowano zatuszować – żalił się, wprawiając w niemałe osłupienie każdego, kto od ponad dwóch tygodni śledzi sprawę Dżamala Khashoggiego.

Dramat w budynku konsulatu

Saudyjski dziennikarz, który od roku mieszkał w Waszyngtonie, bo krytycznymi artykułami podpadł władzom w Rijadzie, zaginął 2 października. Wszedł do saudyjskiego konsulatu w centrum Stambułu, gdzie miał odebrać zaświadczenie, że jest rozwodnikiem, potrzebne mu do ślubu z Turczynką. Z konsulatu nie wyszedł, od tej pory nikt go nie widział.

Choć Saudowie przez ponad dwa tygodnie upierali się, że Khashoggi w parę minut odebrał papiery i wyszedł, tureccy śledczy nie dali się nabić w butelkę. W kolejnych przeciekach z postępowania, jakich nie szczędzili zachodnim mediom, opisywali dramat, jaki miał się rozegrać w budynku konsulatu.