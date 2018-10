11 października moskiewski sąd miejski oddalił kolejną apelację Rosjan oskarżonych o działalność ekstremistyczną i stworzenie organizacji Nowa Potęga. Tym samym w mocy utrzymano decyzję sądu dorogomiłowskiego, zgodnie z którą czterech zatrzymanych pozostanie w areszcie co najmniej do 13 grudnia, a sześcioro kolejnych będzie przebywać w tym czasie w areszcie domowym.

– W tym kraju trudno uchronić przed prowokacją samego siebie, a co dopiero niedoświadczone dziecko – mówi „Wyborczej” matka Marii Dubowik, jednej z zatrzymanych.

Blogowa rewolucja Malcewa

Wszystko zaczęło się 5 listopada 2017 r., w dniu, który według nacjonalisty Wiaczesława Malcewa miał być początkiem „rewolucji”. Malcew od 2013 r. w każdym odcinku swojego wideobloga „Artpodgotowka” (przygotowanie artyleryjskie) zapowiadał, że 5 listopada 2017 r. wybuchnie w Rosji rewolucja.

Sam bloger, były deputowany saratowskiej dumy, polityk i aktywista oskarżony o działalność ekstremistyczną, od lipca 2017 r. mieszka we Francji, co nie przeszkadzało mu jednak w nawoływaniu do uczestnictwa w rewolucji. Malcew chciał, by 5 listopada na ulice największych rosyjskich miast wyszli ludzie z żądaniem ustąpienia Putina z urzędu. Do rewolucji nie doszło, już kilka tygodni przed jej „wybuchem” rozpoczęły się aresztowania zwolenników Malcewa, uczestników funkcjonującego głównie w internecie ruchu Artpodgotowka. 5 listopada część z nich wyszła jednak na ulice m.in. Moskwy, Petersburga i Krasnojarska. Tego dnia doszło do masowych aresztów, według danych organizacji OWD-info w całej Rosji zatrzymano wtedy 448 osób.