„NYTimes”. Komentarz redakcyjny

Mr Trump słusznie martwi się o przyszłość stosunków z Arabią Saudyjską. To królestwo to ważny sojusznik USA w rozchwianej części świata, poważny nabywca amerykańskiej broni i mocarstwo w globalnej polityce naftowej. Ale skoro prezydent uznał, że Saudowie przebrali miarkę, musi przyjąć na siebie obowiązek, żeby im to uświadomić i zażądać pociągnięcia do odpowiedzialności winnych bestialskiego mordu na Khashoggim, włącznie z panującym księciem, jeśli to konieczne.

To nie oznacza, że królestwo zabierze sobie swoje petrodolary gdzie indziej. Ono potrzebuje amerykańskiego poparcia, technologii, wywiadu i broni co najmniej tak, jak USA potrzebuje robić z nimi interesy. Jest w interesie Ameryki naciskać na Arabię Saudyjską, by się reformowała i przemyślała ponownie swoje obecne sojusze, włącznie z katastrofalnym zaangażowaniem w wojnę w Jemenie, w której amerykańska broń odegrała haniebną rolę. Dom Saudów nie narzeka na brak dziedziców.