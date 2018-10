Już w 2005 r. wiek emerytalny podniesiono z 65 na 67 lat. Protestów nie było – być może dlatego, że podnoszono go stopniowo, co roku o miesiąc. 67-letnimi emerytami zostaną więc dopiero Niemcy urodzeni w 1964 r. Nastąpi to w 2031 r. Zmiany uzasadniano wypłacalnością systemu emerytalnego.

Dziś coraz częściej mówi się też, że wiek przejścia na emeryturę należałoby podnieść jeszcze bardziej, do 70 lat.

Dane niemieckiego odpowiednika Głównego Urzędu Statystycznego to jeden z argumentów za takim rozwiązaniem. Ze statystyk wynika bowiem, że 16,1 proc. obywateli na emeryturze w wieku od 65 do 69 lat dalej pracuje zawodowo - to ponad 2 mln osób (wszystkich emerytów jest w kraju blisko 17 mln). Co ciekawsze, ich liczba stale rośnie. Dziesięć lat temu takich przypadków było o połowę mniej.

Starość i bieda

Media regularnie piszą o starszych ludziach, którzy – choć pracowali całe dorosłe życie – nie są w stanie utrzymać się na emeryturze. Coraz częściej stosowany jest też termin „Altersarmut”, czyli bieda wynikająca ze starości. Z oficjalnych statystyk rządowych wynika, że grozi w zasadzie co drugiemu emerytowi.