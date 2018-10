Chodzi o „Układ o całkowitej likwidacji pocisków rakietowych średniego zasięgu”, znany szerzej jako traktat INF. Prezydent USA Ronald Reagan i pierwszy sekretarz KC KPZR Michaił Gorbaczow podpisali go w grudniu 1987 r. w Waszyngtonie. Traktat zabraniał stronom rozwijania, budowy i rozmieszczania pocisków zdolnych do przenoszenia głowic atomowych o zasięgu od 500 do 5 tys. km. Ograniczenia obejmowały zarówno pociski balistyczne, jak i manewrujące, czyli takie, które lecą do celu na niskim pułapie z poddźwiękową prędkością i dzięki skrzydłom oraz statecznikom mogą zmieniać kurs tak jak samolot.

To był koniec gorącej fazy zimnej wojny

Podpisanie układu zakończyło bardzo gorącą fazę zimnej wojny. Na początku lat 80. XX w. USA zaczęły rozmieszczać w europejskich krajach NATO pociski średniego zasięgu typu Pershing II i manewrujące Gryphony, co było odpowiedzią na ściąganie przez ZSRR do krajów Paktu Warszawskiego wyrzutnik pocisków typu SS-20. Amerykańskie i radzieckie pociski miały w zasięgu praktycznie całą Europę. SS-20 w ciągu kilku minut były w stanie przenieść trzy głowice o mocy 150 kiloton (dziewięć razy silniejsze od bomby atomowej zrzuconej na Hiroszimę) z NRD na cele wojskowe zlokalizowane wokół Paryża czy Londynu. Analogicznie, głowica W85 o mocy od 8 do 80 kiloton, montowana w amerykańskich Pershingach II, eksplodowałaby nad Moskwą sześć minut po odpaleniu. W takim scenariuszu wojna atomowa między NATO a Układem Warszawskim rozegrałaby się błyskawicznie. W przypadku niespodziewanego ataku druga strona mogłaby nie mieć czasu na reakcję.