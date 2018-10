Prowadzący pytał go m.in. o to, jak „przedłużająca się konfrontacja z Polską na poziomie unijnym” przekłada się na życie mieszkańców pogranicza. Woidke uspokajał, że jeśli chodzi o kwestie praktyczne, nie ma żadnych negatywnych skutków. Przestrzegał jednak polityków, by w dobie sporu Polski z Komisją Europejską o praworządność i niezawisłe sądy „nie tworzyli fałszywego wrażenia, że UE chce do czegoś zmuszać i miesza się bezprawnie do wewnętrznych spraw”.

– W ten sposób czasem tworzy się fałszywy antagonizm, który na pograniczu może nam trwale zaszkodzić – mówił.

Według Woidkego Polacy na pograniczu są zainteresowani partnerstwem z Niemcami i „czasami dziwne doniesienia medialne” nie zmienią szybko ich nastawienia. Premier nie obawia się też o przyszłość stosunków polsko-niemieckich, nawet gdyby w miastach na pograniczu zwyciężyli kandydaci PiS.