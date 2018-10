Po ponad dwóch tygodniach narastającego potępienia ze strony międzynarodowej opinii publicznej, Arabia Saudyjska po raz pierwszy przyznała, że Khashoggi został zabity w jej konsulacie w Stambule. Aresztowano 18 Saudyjczyków. Stanowiska straciło dwóch prominentnych członków rządzącej elity: Saud al-Kahtani, czołowy doradca następcy tronu Mohammeda bin Salmana (nazywanego – od inicjałów – MBS), oraz wiceszef wywiadu, gen. Ahmed al-Assiri.

Saudyjska prokuratura podała, że śmierć miała nastąpić w rezultacie „bójki” Khashoggiego z ludźmi, których spotkał w konsulacie, dokąd udał się, żeby odebrać zaświadczenie potrzebne do ślubu. Jednak dowody będące w posiadaniu Turcji wskazują, że 15-osobowe komando zabójców przyleciało z Rijadu do Stambułu specjalnie po to, żeby niewygodnego dziennikarza dysydenta pozbawić życia.

Wyjaśnienia Rijadu przekonały tylko Trumpa