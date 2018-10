Tysiące wzburzonych mężczyzn i kobiet przeszukują na południu Indii autokary i samochody i blokują drogi wokół świątyni. Kobiety trzymają banery z hasłem „Ratujmy Sabarimalę” i intonują pieśni religijne. Obrońcy świątyni mówią, że są gotowi oddać życie, by nie dopuścić do „splugawienia” jednego z najświętszych przybytków hinduizmu. Zamierzają go strzec do końca okresu pielgrzymowania, który przypada 21 października.

Kobieca pielgrzymka wywołuje furię

Starcia wokół świątyni zaczęły się we wtorek na wiadomość, że zmierza do niej kobieca pielgrzymka. Tłum miotał kamieniami w pojazdy i w ludzi. Wśród rannych jest starsza kobieta – donosi BBC.

Dziewięć dni od początku blokady obrońcy świątyni triumfują, bo udało im się nie wpuścić do Sabarimali ani jednej kobiety w wieku płodnym, czyli od 10 do 50 lat.

Hinduiści wierzą, że miesiączkująca zanieczyszcza święty przybytek. Sabarimala to ważny ośrodek kultu popularnego w Kerali wojowniczego boga Ayyappan, syna Sziwy i Mohini, kobiecego wcielenia Wisznu i młodzieńca żyjącego w czystości. Kobiety mogą „rozproszyć” bóstwo – tłumaczą protestujący.