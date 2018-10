„Polska pisze historię na nowo” – ocenia całą sytuację portal Politico.eu, doskonale poinformowany o tym, co się dzieje w Brukseli. O zdjęciu tablicy z polskiego przedstawicielstwa napisał w „Brussels Playbook”, porannym newsletterze portalu. To wstęp do informacji o zaostrzającym się sporze między Brukselą i Warszawą o praworządność i niezależne sądy w Polsce.

Sadoś, złota rączka

Politico pochyla się nad polskim stałym przedstawicielem, czyli w zasadzie ambasadorem przy UE Andrzejem Sadosiem. „To złota rączka” – pisze portal. Według jego informacji to właśnie on stoi za usunięciem z hallu polskiego przedstawicielstwa pamiątkowej tablicy odsłoniętej z okazji oddania budynku do użytku w 2011 r. W tej uroczystości brał udział ówczesny polski premier Donald Tusk, ówczesny szef Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek oraz szefowie Rady i Komisji Europejskiej Herman Van Rompuy i Jose Manuel Barroso.