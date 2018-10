3 ZDJĘCIA Do 2021 roku Tajlandia zakaże importu plastikowych odpadów. (Fot. Jacek Łagowski / Agencja Gazeta)

W "królestwie uśmiechów" piętrzą się bowiem coraz wyżej hałdy śmieci z importu. Decyzja Bangkoku oznacza kłopoty dla takich potęg jak Japonia, Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone, które posyłają co roku do Tajlandii tysiące ton odpadów do recyklingu.