1 ZDJĘCIE Prezydent Francji Emmanuel Macron przemawia w Morne-Rouge na Martynice, francuskiej wyspie na Karaibach, 27 września 2018 r. (Thomas Samson / AP / AP)

W niezbyt przyjemnej atmosferze dwa tygodnie temu do dymisji podał się szef resortu spraw wewnętrznych Gérard Collomb. To skłoniło Macrona do szerszych zmian w rządzie. Prezydent, którego notowania pikują, liczy na efekt nowego otwarcia.