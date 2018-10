Assad Ahmad Barakat został zatrzymany pod koniec września w Foz de Iguazu w Brazylii, ale nie wiadomo, czy długo zostanie w tym kraju, bo ścigają go jeszcze trzy państwa: Paragwaj, Argentyna i USA. Dla Amerykanów był jednym z najbardziej poszukiwanych ludzi w całej Ameryce Łacińskiej, bo według Waszyngtonu należy do głównych skarbników Hezbollahu – libańskiej organizacji szyickiej, którą Amerykanie uważają za terrorystyczną.

Kłopoty z wymiarem sprawiedliwości to dla Barakata żadna nowość, od 2001 r. bywał już oskarżany o fałszerstwo dokumentów, wymuszenia, przemyt towarów i broni, pranie brudnych pieniędzy oraz finansowanie terroryzmu. W 2006 r. USA objęły go sankcjami finansowymi, a trzy miesiące temu Argentyna zamroziła wszystkie jego konta. Ale jak do tej pory jedynie raz siedział w więzieniu, odbywając w zeszłej dekadzie sześcioletni wyrok za oszukiwanie paragwajskiego fiskusa.