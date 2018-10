1 ZDJĘCIE Jezydzcy uchodźcy w obozie w syryjskim Derike, 10 sierpnia 2014 r. (Fot. Khalid Mohammed / AP Photo)

To, co dżihadyści uczynili jezydom, świat uznał za ludobójstwo, ale nikt nie chce otworzyć przed nimi drzwi. Nie jest im przyjazna ani Europa, ani Turcja, a prezydent Erdogan nazywa ich niewiernymi. Nad Bosforem nie mogą liczyć na opiekę zdrowotną, edukację ani na powrót do domu.