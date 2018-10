Lee, którego cytuje prasa w Seulu, nie podał źródła informacji, choć niewykluczone, że była to osoba z otoczenia prezydenta Moon Jae-ina.

– Mówi się, że Franciszek chciałby odwiedzić na wiosnę Koreę Północną – usłyszeli działacze na partyjnej naradzie.

Na razie to tylko spekulacje, bo Watykan tego nie potwierdził. Będzie do tego okazja, gdy papież przyjmie na audiencji prezydenta Moon Jae-ina. Stanie się to w nadchodzących dniach – prezydent jedzie do Europy 18 października na dziewięć dni. Po drodze odwiedzi Watykan. Moon, który działa aktywnie na rzecz zbliżenia obu Korei, przekaże Franciszkowi zaproszenie od Kim Dżong Una. Obaj przywódcy spotkali się we wrześniu w Pjongjangu na trzecim szczycie Północy i Południa.

Przed audiencją watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin odprawi w bazylice św. Piotra mszę o pokój na Półwyspie Koreańskim. Moon, który jest katolikiem, weźmie w niej udział.