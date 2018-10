„Washington Post”: Trump nie przejmuje się zamachami Putina

Prezydent Trump oświadczył w wywiadzie dla TV CBS, że uważa, że rosyjski prezydent Władimir Putin „prawdopodobnie” uwikłany jest w zabójstwa i otrucia, ale nie przywiązuje do tego wielkiej wagi, bo te zdarzenia nie miały miejsca w USA.

Te uwagi Trumpa to jakby powtórzenie jego komentarza o zaginięciu dziennikarza współpracującego z „Washington Post” Dżamala Khashoggiego. Trump zapowiedział, że „srogo ukarze” Arabię Saudyjską, jeśli USA ustalą, że to saudyjscy agenci zabili dziennikarza, ale zwrócił uwagę, że Khashoggi zniknął w Turcji oraz że „o ile wie, nie był on obywatelem USA”.

Trump przyznał także, że Rosja mieszała się w kampanię prezydencką w 2016 r., ale inne kraje też: „Wydaje mi się, że Chiny także”.

Zaraz potem wyśmiał pomysły, że to jego sztab wyborczy miałby korzystać z pomocy Rosji: „Naprawdę myślicie, że miałbym prosić ich o pomoc? No nie, bez żartów. Nie byliby w stanie mi pomóc. To kpina”.