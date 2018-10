Jak przykryć porażkę? Według ostatecznych wyników niedzielnych wyborów do landtagu Bawarii CSU, tamtejsza chadecka siostrzana partia CDU kierowanej przez kanclerz Angelę Merkel, zdobyła zaledwie 37,5 proc. głosów. To o 10 pkt. procentowych mniej niż w poprzednich wyborach. Przekłada się to na 85 foteli w liczącym 205 posłów parlamencie. CSU nie będzie miała absolutnej większości.

Drugą partią są Zieloni, którzy zdobyli rekordowe 17,5-proc. poparcie. W dużych miastach odsetek głosów oddanych na tę partię był o wiele większy – w Monachium Zieloni dostali ponad 30 proc., a CSU miało poparcie o pięć punktów mniejsze.

Natomiast SPD, które w wyborach pięć lat temu dostało co piąty głos, teraz przekonało do siebie tylko 9,7 proc. wyborców. O ile CSU może mówić o porażce, o tyle wynik SPD jest katastrofą. I to właśnie on może zagrozić stabilności czwartego rządu Merkel, w którego skład obok CDU wchodzi CSU i SPD.