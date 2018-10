Po wymuszonej w kwietniu przez papieża Franciszka zbiorowej dymisji wszystkich 34 biskupów, o których losie ostatecznie sam teraz zadecyduje, i wobec toczących się śledztw w sprawach o pedofilię lub jej tuszowanie wobec kilkuset księży i duchownych, w tym ośmiu biskupów, hierarchowie postanowili ugasić pożar. Ale wywołali skutek wręcz przeciwny, czyli wzburzyli opinię publiczną jeszcze bardziej. Skutek był tym gorszy, że „Wskazania” ukazały się w przeddzień wydalenia ze stanu kapłańskiego przez papieża ks. Fernando Karadimy, osądzonego kilka lat wcześniej za pedofilię i skazanego przez Watykan za dożywotnią pokutę.

Niestosowne formy okazywania uczuć, ale o pedofilii ani słowa

Dziewięciostronicowe „Wskazania”, podpisane przez arcybiskupa i kardynała Ricardo Ezzatiego, przetrwały na stronie stołecznej kurii arcybiskupiej zaledwie 48 godzin.

– Popełniliśmy błąd i naprawimy go – oświadczył nazajutrz bp Cristian Roncagliolo, tłumacząc wycofanie instrukcji dla księży. – To był tekst roboczy, zawiera błędy i treści nieodpowiednie i podatne na niepoprawne interpretacje. Ulepszymy go w ciągu sześciu miesięcy.