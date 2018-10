Jeśli spojrzeć na wyniki konsultacji przeprowadzonych w wakacje przez Komisję Europejską, Europejczykom pomysł, by jesienią i wiosną nie przestawiać zegarków, bardzo przypadł do gustu.

Relikt przeszłości powinien zostać zniesiony?

Czas zaczęto zmieniać w XX w. po to, by lepiej wykorzystywać światło dzienne i oszczędzać prąd. Czy tak faktycznie się dzieje, nie jest do końca jasne. A zmiana czasu komplikuje życie, wiele osób poważnie ją odchorowuje.

Być może dlatego w prowadzonym w internecie głosowaniu w skali całej UE wzięło udział aż 4,6 mln ludzi. 84 proc. uznało, że zmienianie czasu z letniego na zimowy to relikt przeszłości i powinno zostać zniesione.

We wrześniu w dorocznym orędziu o stanie Unii Europejskiej przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker z entuzjazmem mówił, że skoro obywatele sobie tego życzą, czas w UE nie będzie już zmieniany. Ta zapowiedź była zresztą jednym z niewielu konkretów w jego wystąpieniu.