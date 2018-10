Bartosz T. Wieliński: Według prognoz po przyszłorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego do izby wejdzie o wiele większa reprezentacja populistów i eurosceptyków niż do tej pory. Czy to będzie duży wstrząs dla UE?

Piotr Buras: To będzie tąpnięcie, ale nie rewolucja. Wizje populistycznej prawicy przejmującej kontrolę nad Parlamentem Europejskim są mocno przesadzone. Z badań Fundacji Adenauera wynika, że skrajna prawica podzielona na dwie frakcje, plus grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, do której należy Prawo i Sprawiedliwość, będą miały razem 150 posłów. Obecny Parlament Europejski liczy 750 deputowanych. Nawet jeśli dodać do tego skrajną lewicę i niezrzeszonych, to razem może mieliby jedną trzecią głosów. Ale sojusz skrajnej prawicy i skrajnej lewicy jest mało prawdopodobny tak samo jak to, by zjednoczyły się wszystkie eurosceptyczne siły populistyczne.

Zachowujemy się, jak królik stojący przed wężem. Zamieramy ze strachu, że skrajna prawica przejmie nam Europę. W efekcie wielu polityków boi się lansować pozytywny proeuropejski program i przejmuje hasła populistów, licząc na to, że w ten sposób uda się odebrać im elektorat. To bardzo niebezpieczna tendencja.