Agentów było piętnastu. Tydzień temu wsiedli w dwa prywatne samoloty i przylecieli do Stambułu. W tym samym dniu, Dżamal Khashoggi, saudyjski dziennikarz i dysydent, miał zjawić się w miejscowym konsulacie po potrzebne mu do ożenku zaświadczenie, że jest rozwodnikiem.

Według tureckich śledczych w gronie piętnastu tajemniczych Saudyjczyków byli m.in. agenci służb bezpieczeństwa i ludzie powiązani z saudyjskim rządem. Towarzyszył im spec od sekcji zwłok, który zapobiegliwie miał przywieźć ze sobą piłę do cięcia kości.

Tureccy pracownicy dostali wolne

Z relacji śledczych wynika, że w ciągu zaledwie dwóch godzin, odkąd Khashoggi wszedł do budynku, zdążyli dopaść go, zabić i poćwiartować. Potem spakowali zwłoki do dużych czarnych toreb, które wynieśli do zaparkowanego przed konsulatem czarnego vana z przyciemnianymi szybami.

– To jakieś „Pulp Fiction” – oburza się w rozmowie z „New York Timesem” wysoki rangą oficer tureckich służb bezpieczeństwa, który zdradził dziennikarzom kulisy śledztwa.