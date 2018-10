W zgodzie z porozumieniem zawartym we wrześniu z Rosją, Turcja ma czas do połowy października, żeby doprowadzić do wycofania radykałów z prowincji Idlib. Pod tym warunkiem Rosjanie zgodzili się odroczyć ofensywę na ostatnią dużą prowincję kontrolowaną przez antyasadowską opozycję zamieszkałą przez 3 mln ludzi.

Ankara zbudowała strefy wpływów

We wtorek pojawiła się informacja, że rebelianci z Narodowego Frontu Wyzwolenia (NFW) zakończyli wycofywanie ciężkiej broni ze strefy buforowej utworzonej na granicy Idlibu i terytorium pod kontrolą sił rządowych. To pierwszy krok do realizacji umowy Erdogana z Putinem, ale też najłatwiejszy, bo do NFW należą rebelianci posłuszni Turcji.

Ciekawsza jest informacja podana przez Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka (nieformalną agencję prasową opozycji), że w ich ślady idą również dżihadyści.

Chodzi przede wszystkim o Organizację Wyzwolenia Lewantu (Hajat Tahrir asz-Szam, HTS), jak aktualnie nazywa się najsilniejsza z grup dżihadystycznych w Idlibie, dawniej formalnie związana z Al-Kaidą. HTS kontroluje 60 proc. prowincji Idlib, jej siła jest szacowana na 10 tys. zbrojnych. Grupa ta dopiero co deklarowała, że „turecko-rosyjskie ustalenia jej nie obowiązują”.