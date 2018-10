Szef MSW Joachim Brudziński zadeklarował we wtorek, że zarekomenduje premierowi Mateuszowi Morawieckiemu odwrót w sprawie GCM.

Bo – jak przekonuje minister spraw wewnętrznych – to porozumienie może stać się zachętą do nielegalnej migracji i nie gwarantuje bezpieczeństwa Polski.

Członkowie ONZ (oprócz Stanów Zjednoczonych) zatwierdzili tekst tego układu w lipcu, a będą się pod nim podpisywać podczas szczytu w Marrakeszu grudniu bieżącego roku.

Co to jest GCM

GCM to porozumienie na rzecz – zgodnie ze swoją pełną nazwą – migracji bezpiecznej, uporządkowanej oraz „regularnej” (czyli legalnej).

Jednak USA pod rządami celującego w antyimigracyjnej retoryce Donalda Trumpa wycofały się z prac nad GCM już w 2017 r., a w tym roku zrobił to rząd Viktora Orbána.

Węgierski czy polski odwrót od GCM to przede wszystkim gest polityczny, bo to porozumienie nie nakłada na sygnatariuszy żadnych doraźnych nowych obowiązków co do przyjmowania migrantów.