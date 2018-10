Przyjechali zaledwie kilka dni temu i zabrali się do roboty. Brytyjczycy, Amerykanie, Australijczycy i Tajwańczycy rozdają pomoc humanitarną i leki, odgruzowują domy, chowają zmarłych. Pracują na cmentarzysku pełnym fragmentów domów, dróg i mostów, w jakie zamieniło się rajskie wybrzeże Celebes.

28 września trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,5, którego epicentrum znajdowało się w środkowej części wyspy na głębokości 10 km, wywołało tam potężne tsunami.

Wielometrowa fala wtargnęła na kilometry w głąb lądu, porywając ze sobą zabudowania, łodzie, auta i ludzi, niszcząc drogi i mosty. Lawiny błota pogrzebały całe wsie, a grunt „upłynnił się”, pochłaniając to, co na nim stało. Choć wiele ciał nie udaje się do dziś wydobyć spod ruin domów, a inne wessała ziemia, bilans ofiar wynosi teraz 1948 osób. Dalsze 5 tys. lokalne władze uważają za zaginionych, choć tej wiadomości nie potwierdzono jeszcze oficjalnie. Chodzi o mieszkańców Petobo i Balarao, dwóch gmin pod Palu, które znikły wraz z ich trzema tysiącami zabudowań.