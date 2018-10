To ostatnia z sensacji płynących z Pjongjangu, gdzie władza zmienia styl, łagodzi retorykę i kontynuuje ofensywę uśmiechów. Od lutowych igrzysk zimowych w Pjongczangu Kim Dżong Un czaruje rozmówców, pije z nimi wino i wymienia listy. Donald Trump, do którego dyktator często pisze, określa jego listy jako „bardzo piękne”.

Pośrednik z Południa

Teraz Kim chce przekonać do siebie Franciszka. Rzecznik Niebieskiego Domu, południowokoreańskiego odpowiednika Białego Domu, ujawnił dzisiaj, że Kim „powita gorąco papieża, jeśli ten odwiedzi Pjongjang”.

Informacja pochodzi od prezydenta Moon Jae ina, który gościł w drugiej połowie września na trzydniowym szczycie obu Korei w Pjongjangu. W rozmowie brał udział arcybiskup Seulu Hyginus Kim Hee-joong, którego prezydent zabrał ze sobą.

Prezydent przekaże niebawem osobiście zaproszenie Franciszkowi. Bowiem Moon, który jest katolikiem, wybiera się w sobotę do Europy. W czasie dziewięciodniowej wizyty odwiedzi również Watykan, gdzie spotka się z papieżem. Będzie to okazja, by przekazać mu niezwykłe zaproszenie. Czy Franciszek mógłby je przyjąć i przyjechać do kraju, z którym Watykan nie utrzymuje kontaktu? Historia mówi, że jednak nie.