– Liczba ludzi nienawidzących Żydów w Niemczech rośnie z każdym tygodniem. Bo z każdym tygodniem przybywa do nas więcej muzułmanów – mówił już rok temu Emanuel Krauskopf, mieszkający we Frankfurcie nad Menem niemiecki Żyd. Mówił to na jednym z oficjalnych spotkań AfD, skrajnie prawicowej partii, której jest członkiem, a nawet delegatem na zjazd krajowy.

Co trzeci niemiecki Żyd głosuje na AfD?

Wówczas pomysł stworzenia w łonie partii organizacji, która reprezentowałaby interesy żydowskich członków, wydawał się niedorzeczny. Krauskopf przekonywał jednak podczas publicznych wystąpień, że co trzeci niemiecki Żyd głosuje na AfD. Powodem miały być ataki na Żydów, których dopuszczali się muzułmańscy imigranci.

Z policyjnych statystyk wynika, że w pierwszej połowie tego roku w Niemczech Żydzi padli ofiarą 400 przestępstw, które zaklasyfikowano jako antysemickie. Najwięcej, bo 82, miało miejsce w Berlinie, gdzie w 12 przypadkach doszło do pobić. Większość tych przestępstw popełniają Niemcy: działacze skrajnej prawicy lub skrajnej lewicy. Ale w statystykach rośnie udział muzułmanów, którzy przybyli do Niemiec jako azylanci.